الرئيس السيسي يتفقد حي البنوك بالعاصمة الإدارية (صور)

قام الرئيس بعد ظهر اليوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها ومعدلات الإنجاز.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس تفقد خلال جولته حي البنوك، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب عدد من القطاعات والأحياء السكنية، وكذلك الحي الحكومي، والذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وغيرها من مؤسسات الدولة.

وقد أكد الرئيس ضرورة مراعاة الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة كافة العاملين.