إغلاق الطريق الأوسط بعد وصول السيول لمناطق وسط سيناء

أعلن مجلس مدينة نخل، بوسط سيناء إغلاق طريق سيناء الأوسط "نخل/النقب "، أمام حركة السيارات نظرًا لوجود سيل قطع الطريق فى منطقة النقب.

وقال سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل، إن السيول وصلت لنطاق مركز نخل بوسط سيناء قادمة من أعالى جبال النقب، معلنًا حالة من الاستنفار فى وسط سيناء، ورفع حالة الطوارئ، مشددًا: لم تتلقى غرف العمليات اى بلاغات، شهدت مناطق نويبع وسانت كاترين بجنوب سيناء سيول قطعت الطرق .

وكانت مختلف مناطق شمال وجنوب سيناء، شهدت هطول متقطع للأمطار مع كثافة انتشار السحب وانخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة .

وبدأ سقوط متقطع للأمطار بمناطق سواحل شمال ووسط سيناء، وتراجعت حركة السير فى مدينة العريش بعد انخفاض درجات الحرارة وشهدت مدن سانت كاترين ونويبع ورأس سدر والطور بجنوب سيناء سقوط امطار متقطع، دون ان تسجل اى خسائر او تأثير على حركة السير على الطرق .

وكانت بداية سقوط الامطار بسيناء اليوم من مناطق رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء ولَم تتسبب حتى اللحظة فى أى إعاقة بحركة السير وبدورها أعلنت محافظة شمال سيناء رفع درجة الطوارئ والاستعداد بمناطق وسط سيناء تحسبا لسقوط أمطار محتملة خلال الساعات القادمة.

وكلف اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، غرفة عمليات المحافظة والعمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات متابعة الموقف واتخاذ اللازم للتنسيق مع كل جهات الاختصاص.