مؤسسة أبو العينين تحتفل بالمولد النبوي.. وتوزع علب الحلوى على طلاب جامعة الأزهر والوافدين

استكمالا لاحتفالاتها بذكرى المولد النبوي الشريف، قامت مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، بتوزيع علب حلوى على طلاب جامعة الأزهر الشريف، والطلاب الوافدين. جاء ذلك في إطار مبادرة المؤسسة لتوزيع 300 ألف علبة حلوى المولد النبوي، تقوم المؤسسة بتوزيعها على أهالي الجيزة والمحافظات المختلفة. وقدم الطلاب الشكر للنائب محمد أبو العينين على تلك اللفتة الطيبة، التي تأتي في إطار دعمه المتواصل لطلاب العلم.

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