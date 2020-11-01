محافظ المنيا يتابع تداعيات حريق أحد المنازل بالشيخ عبادة

تابع أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأحد، تداعيات الحريق الذى نشب بأحد المنازل بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوى، بسبب تسريب أسطوانة بوتاجاز وأسفر الحريق عن وفاة 5 مواطنين وإصابة 3 آخرين.





وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما التقى بعدد من أهالى القرية بمقر الوحدة المحلية، وناقش مجموعة من الطلبات والشكاوى الخاصة، ووجه بتوفير سيارة إسعاف للتمركز بالقرية ووحدة إطفاء.

وتواصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع محافظ المنيا خلال تواجده مع الأهالى للاطمئنان على الحالة العامة بالقرية ونقل عزاءه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما أعلن المحافظ عن إدراج أعمال رصف طريق يربط قرية الشيخ عبادة بمدخل قرية دير أبو حنس والبرشا، استجابة لطلبات المواطنين، موجها بالاستمرار فى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمعديات الخاصة.

ووجه القاضى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق بإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنزل المتضرر من الحريق، بالإضافة لصرف المساعدات الاجتماعية المقررة للأسر المتضررة من الحريق، وكلف الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم أوجه الدعم الطبى للحالات المصابة.

واتخذت الوحدة المحلية لمدينة ملوى جميع الإجراءات اللازمة، لإزالة آثار الحريق، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التى فرضت كردونت أمنيا، كما تواصل رفع المخلفات والأنقاض.