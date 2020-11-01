محافظ المنيا يتابع تداعيات حريق أحد المنازل بالشيخ عبادة

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما التقى بعدد من أهالى القرية بمقر الوحدة المحلية، وناقش مجموعة من الطلبات والشكاوى الخاصة، ووجه بتوفير سيارة إسعاف للتمركز بالقرية ووحدة إطفاء.
وتواصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع محافظ المنيا خلال تواجده مع الأهالى للاطمئنان على الحالة العامة بالقرية ونقل عزاءه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما أعلن المحافظ عن إدراج أعمال رصف طريق يربط قرية الشيخ عبادة بمدخل قرية دير أبو حنس والبرشا، استجابة لطلبات المواطنين، موجها بالاستمرار فى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمعديات الخاصة.
ووجه القاضى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق بإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنزل المتضرر من الحريق، بالإضافة لصرف المساعدات الاجتماعية المقررة للأسر المتضررة من الحريق، وكلف الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم أوجه الدعم الطبى للحالات المصابة.
واتخذت الوحدة المحلية لمدينة ملوى جميع الإجراءات اللازمة، لإزالة آثار الحريق، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التى فرضت كردونت أمنيا، كما تواصل رفع المخلفات والأنقاض.
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