عمرو السنباطى: يدعو المواطنين للمشاركة بالانتخابات لترسيخ قواعد الديمقراطية

وجه عمرو السنباطى، مرشح حزب مستقبل وطن، فردى رقم ٢ رمز الكتاب، التحية والتقدير والإمتنان لأهالى دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، عن فترة الدعاية الانتخابية والتى لمس فيها من خلال زيارته للدائرة الترحيب والمشاعر الصادقة.





وقال السنباطى، إن هذه المشاعر النبيلة ألقت على عاهله المسئولية فى خدمة أهالى الدائرة وازداد إرادة وإصرار على تحقيق حلمه ورؤيته التى وضعها بمشاركة أهل دائرته.

وأكد السنباطى، إنه سواء وفق أو لم يوفق فسوف يكون داعمًا للنواب من أجل تحقيق الأفضل لأهل دائرة مدينة مصر ومصر الجديدة، وعلى كل مواطن بالدائرة أن يختار الثلاثة الأنسب ليه اللى من وجهة نظره أنه الأصلح.

ودعا السنباطى، المواطنين من خلال كلمته المشاركة والنزول للانتخابات أيام الإقتراع فى الخارج والداخل لأنه فرض على كل مواطن وأساس أى بناء صحيح، ومن أجل ممارسة حقهم السياسى وإظهار للعالم أجمع صورة مصر العظيمة، كما أن المشاركة فى الانتخابات هى ترسيخ لقواعد الديمقراطية ومنح الحيوية للعملية السياسية، والضمانة الأهم لنزاهة العملية الانتخابية هى المشاركة الشعبية الواسعة.

جدير بالذكر، أن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2020 تكون الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة أيام 4 و5 و6 نوفمبر، وتجرى فى الداخل يومى السبت والأحد يومى 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية ونشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.