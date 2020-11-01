وقال السنباطى، إن هذه المشاعر النبيلة ألقت على عاهله المسئولية فى خدمة أهالى الدائرة وازداد إرادة وإصرار على تحقيق حلمه ورؤيته التى وضعها بمشاركة أهل دائرته.
وأكد السنباطى، إنه سواء وفق أو لم يوفق فسوف يكون داعمًا للنواب من أجل تحقيق الأفضل لأهل دائرة مدينة مصر ومصر الجديدة، وعلى كل مواطن بالدائرة أن يختار الثلاثة الأنسب ليه اللى من وجهة نظره أنه الأصلح.
ودعا السنباطى، المواطنين من خلال كلمته المشاركة والنزول للانتخابات أيام الإقتراع فى الخارج والداخل لأنه فرض على كل مواطن وأساس أى بناء صحيح، ومن أجل ممارسة حقهم السياسى وإظهار للعالم أجمع صورة مصر العظيمة، كما أن المشاركة فى الانتخابات هى ترسيخ لقواعد الديمقراطية ومنح الحيوية للعملية السياسية، والضمانة الأهم لنزاهة العملية الانتخابية هى المشاركة الشعبية الواسعة.
جدير بالذكر، أن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2020 تكون الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة أيام 4 و5 و6 نوفمبر، وتجرى فى الداخل يومى السبت والأحد يومى 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية ونشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو السنباطى: يدعو المواطنين للمشاركة بالانتخابات لترسيخ قواعد الديمقراطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.