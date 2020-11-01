متحدث الرئاسة يعرض صور تفقد السيسى لعدد من مشروعات العاصمة الإدارية

عرض السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، صورا من تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وأوضح راضى، أن الرئيس، اطلع على الموقف التنفيذى للمشروعات وسير العمل بها ومعدلات الإنجاز، لافتًا إلى أنه تفقد حى البنوك، ومركز مصر الثقافى الإسلامى، إلى جانب عدد من القطاعات والأحياء السكنية، وكذلك الحى الحكومى، والذى سيضم مبانى الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسى النواب والشيوخ وغيرها من مؤسسات الدولة. وأكد الرئيس، ضرورة مراعاة الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة جميع العاملين بتلك مواقع العمل.

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