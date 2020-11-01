هاني هلال لصدى البلد .. الإعلام سلط الضوء بشكل إيجابي على جرائم العنف ضد الأطفال

قال الدكتور هانى هلال، أمين الإئتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن الإعلام بدأ تسليط الضوء على جرائم العنف ضد الأطفال وهذا من أكثر الأشياء الأيجابية التى تحدث.

وأضاف "هلال" لصدى البلد أن ذلك سيجعل كل الأجهزة تهتم لوقف العنف ضد الأطفال ولدينا مكتب الطفل فى النيابة العامة يقوم بدور جبار فى حماية الأطفال.

وأشار أن فيديو داعش حدث من قبل فى مدارس لغات وقمنا بمواجهته لأنه يعيد مشهد عنف للطفل، ويحتاجون بعده للتأهيل النفسي للتخلص من هذه الحالة ويجب إبعاد الأطفال عن أى مشهد سياسى هم ليسوا طرف فيه ولا يدركوه بعقولهم ، وهذا يؤدى لأطفال مشوهين نفسيًا ويجب الحد من تعريض الأطفال للعنف ويجب معاقبة من يقوم بذلك أيا كانت الجهة الفاعلة.

وتابع أن المجلس القومى للطفولة والأمومة نشط برئاسة الدكتورة سحر السنباطى لكن الوضع القانونى للمجلس يحدد من اختصاصاته لذلك يجب أن ينفصل عن وزارة الصحة لأنه لن يعود لقوته إلا بعد رجوعه لتبعية رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء مثل باقى المجالس القومية ليستطيع التنسيق بين الوزارات .

ونوه أن المجلس ينسق مع مكتب النائب العام الذى يقوم بدور نشط جدا ، لكننا نحتاج توعية وتغيير مفاهيم وتدخلات من جهات حكومية لابد أن يقوم بها المجلس.