وزير الري يناقش مع قيادات الوزارة ما تم إنجازه من إعداد الكود المصري للسيول

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير و الدكتور هشام مصطفى نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه ،و الدكتورة كريمة عطية أستاذ متفرغ بالمركز القومى لبحوث المياه، والدكتور جمال قطب مدير معهد الموارد المائية والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط ذلك لمناقشه ماتم إنجازه فيما يخص الإنتهاء من إعداد الكود المصرى للسيول.

جدير بالذكر أن الكود المصرى للسيول، يحدد المواصفات التصميمية لمنشآت الحماية من السيول وتحديد النماذج الهيدرولوجية لتقدير حجم وتصرفات السيول وأعمال الحماية التى يتم تنفيذها للمنشآت على جانبى مخرات السيول وتصميماتها القياسية.

كما يقوم الكود بدراسة تعظيم الاستفادة من مياه السيول عند وضع مخططات التنمية المستقبلية في المناطق المتوقع أن تتعرض لها.

بينما بدأت وزارة الري، اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة، خاصة مع توقعات بارتفاع كميات الأمطار هذا العام عن الأعوام السابقة بسبب التغيرات المناخية، وذلك في إطار خطة عاجلة.