سد النهضة.. عقد جلسة غدا بحضور خبير فني وقانوني من كل دولة لبحث سبل التفاوض

عُقد اليوم اجتماع وزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وأثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الإتحاد الافريقى والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك فى إطار مخرجات اجتماع ٢٧ أكتوبر الماضي بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث من أجل التباحث حول كيفيه إعادة إطلاق المفاوضات حول السد االإثيوبي.

وتناولت الوفود من الدول الثلاث طرح رؤيتهم لآليه إستكمال المفاوضات خلال الفترة القادمة وأكدت مصر خلال الإجتماع على أهمية تنفيذ مقرراتا جتماعات هيئة مكتب الإتحاد الإفريقي بالتوصل إلى إتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

وسيتم عقد جلسة غدًا بحضور الخبراء فني وقانوني من كل دولة لبحث سُبل التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة كافة الأطروحات من الدول الثلاث على ان يتم رفع نتيجة تلك الجلسات للوزراء بعد غد الثلاثاء ٣ نوفمبر.