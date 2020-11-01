رئيس مجلس إدارة نادي يخت القاهرة يهدي درع تكريم لوزير الري

أستقبل السيد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم بمكتبه الدكتور خالد محمود الشريف رئيس مجلس إدارة نادى يخت القاهرة .

وذلك بحضور الدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس هشام صابر رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى.

حيث قام الدكتور خالد بإهداء درع تكريم الى الوزير لقيامه بالمساهمة في إنجاح وإعطاء إشارة البدء في سباق كأس الشهيد زكريا كمال والذى تم على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، كما تم خلال اللقاء مناقشة مشاركة نادى اليخت في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه العام القادم .

جدير بالذكر أن فعاليات السباق تقام كوسيلة لرفع الوعي لدي الشباب والأطفال بأهمية قضايا المياه، ودورهم الحيوى فى الحفاظ عليها من الهدر والتلوث.