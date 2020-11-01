“بالفيديو” أمطار غزيرة وسيول تضرب بعض محافظات مصر وتغلق 5 طرق منذ قليل والأرصاد تحذر من موجة تقليبات بالمحافظات

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محمد سياف - ابو ظبي - شهدت بعض المحافظات المصرية اليوم أمطار غزيرة وسيول، أدت إلى قيام المرور بغلق العديد من الطرق، نتيجة التلفيات التي أحدثتها السيول اليوم، وبسبب غزارة الأمطار وقوتها جرفت أتوبيسات وسيارات عن الطريق، وذلك كما الفيديو المرفق بالخبر.

أمطار غزيرة وسيول تضرب بعض محافظات مصر وتغلق 5 طرق

وتسببت موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية في صدور قرار من الإدارة العامة للمرور بغلق 5 طرق صحراوية إلى الآن وذلك بسبب الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة، والطرق المغلقة هي:

طريق قناة في اتجاه سفاجا.

طريق القصير.

طريق سوهاج في اتجاه سفاجا.

طريق المنيا من اتجاه رأس غارب.

طريق الشيخ فضل من اتجاه راس غارب.

حيث شهدت محافظة البحر الأحمر أمطار غزيرة وسيول اليوم، مما جعل وزارة التنمية المحلية ترفع حالة الطوارئ في المحافظات استعداداً لموجة التقلبات التي تتعرض لها البلاد على مدار الأسبوع الجاري.

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كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة تساقط الأمطار بدايةً من الغد وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك كما في هذا الرابط، وناشدت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة للذين يخرجون من بيوتهم في الصباح البكر، ومتابعة النشرات التي تصدرها الهيئة بشكل مستمر عن حالة الطقس.