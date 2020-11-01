صور.. مصر تؤكد أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

اجتمع وزراء الموارد المائية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا، والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث، اليوم الأحد، وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى إطار مخرجات اجتماع 27 أكتوبر الماضى بحضور وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث، من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبى.





وبحسب بيان عرضه المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الرى، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، تناولت الوفود من الدول الثلاث طرح رؤيتهم لآلية استكمال المفاوضات خلال الفترة المقبلة، وأكدت مصر خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى بالتوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية. وسيتم غدًا عقد جلسة بحضور الخبراء "فنى وقانونى" من كل دولة لبحث سُبل التفاوض خلال الفترة المقبلة، ومناقشة الأطروحات من الدول الثلاث، على أن يتم رفع نتيجة تلك الجلسات للوزراء بعد غد الثلاثاء.

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