فيديو.. السيسى لمشرفى مشروعات العاصمة الإدارية: شدوا حيلكم وعلى ميعادنا

وسأل الرئيس خلال تفقده حى البنوك عن موعد الانتهاء من إنشاء البنك المركزى، ليرد المشرف على المشروع: "فى 30 يونيو 2021"، وعلق الرئيس: "كل ده يكون خلصان فى 30 يونيو، هانستلم موقع زى ما الكتاب بيقول، وشدوا حيلكم.. متشكرين".

وأكد الرئيس، لمشرفى المشروعات: "بعد سنين هتقولوا إنتم اللى عملتوا ده، ده اسمه تاريخ مصر الحديث والدولة الجديدة، أمر ليس باليسير وعايز مننا انتباه شديد، لأن اللى بنعمله هايفضل معانا لمئات السنين".

وتابع: "أنتم شوفتوا القاهرة الخديوية داخله على 150 سنة وكانت حاجة تانية، وكان لا بد من الخروج من القاهرة لأننا بنصرف عليها مليارات الجنيهات لو كانت اتصرفت فى العاصمة الإدارية من 20 سنة كانت المنطقة هتبقى حاجة تانية".

واستطرد قائلا: "خلوا بالكم من الحاجات اللى بتتعمل، وشدوا حيلكم وعلى ميعادنا، وهنطلع حاجة جميلة ومتكاملة"، وتابع: "كورونا آذتنا سنة بس هنعوض ده".

جاء ذلك فى مقطع فيديو عرضه السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك".