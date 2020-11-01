بسبب الأمطار .. غلق الطريق الصحراوى الشرقى فى الاتجاهين حتى بنى سويف

أعلن مصدر أمنى، اليوم الأحد، غلق الطريق الصحراوى الشرقى أمام حركة المرور فى الاتجاهين حتى بنى سويف، بسبب الأمطار.



أعلن مصدر أمنى، اليوم الأحد، غلق الطريق الصحراوى الشرقى أمام حركة المرور فى الاتجاهين حتى بنى سويف، بسبب الأمطار. ولفت المصدر، إلى أن الإدارة العامة للمرور، أهابت بقائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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