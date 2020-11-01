قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن عام 2012 الذى حكمت فيه جماعة الإخوان الإرهابية مصر، قاموا بتغيير النجف الموجود في مسجد الحسين، وكان لا يوجد داعى في الأساس لتغييره، وتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة لأنه تم اكتشاف اختفاء 8 نجفات.
وأضاف "طايع" خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه في عهد الإخوان قامت إحدى الشركات التركية التي رممت المسجد بتغيير 8 نجفات أثرية وبعدها اختفت الشركة تمامًا، ومازال البحث جاريًا عن المسروقات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإخوان يسرقون الماضي ويزيفون الواقع.. اكتشاف سرقة قطع أثرية من مسجد الحسين بعهد مرسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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