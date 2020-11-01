مؤسسة أبو العينين تدخل السرور على المرضى وتوزع علب الحلوى في المستشفيات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

على مدار 40 عامًا، تحرص مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، على الاحتفال مع مرضى المستشفيات بجميع المناسبات، خاصة المناسبات الدينية، بشكل سنوي.
وفي إطار احتفال المؤسسة بذكرى المولد النبوي الشريف، نظمت المؤسسة عددًا من الفعاليات بالمستشفيات المختلفة للاحتفاء بذكرى مولد سيد البشر النبي محمد – صلى الله عليه وسلم.
وقامت مؤسسة أبو العينين بتوزيع عدد من علب حلوى المولد النبوي على مستشفى 57357 لترسم البسمة على وجوه الأطفال في تلك المناسبة العطرة.
كما حرصت المؤسسة على توزيع علب الحلوى على مستشفى الأمراض الجلدية والجذام في العمرانية بمحافظة الجيزة.
وأكدت السيدة سيمة أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن مؤسسة أبو العينين، دائما ما تحتفل مع المرضى بالمستشفيات بشكل سنوي، ولم تنقطع عن تلك العادة على مدار 40 عاما.
وعبر المرضى، عن امتنانهم لهذا الاهتمام الذي يوليه النائب محمد أبو العينين بهم بشكل سنوي، حيث أكدوا أن مساعداته لا تنقطع عنهم مطلقًا، ويحتفلون معه بشكل سنوي بجميع المناسبات.
جاء ذلك ضمن مبادرة المؤسسة لتوزيع 300 ألف علبة حلوى، على المحافظات المختلفة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
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