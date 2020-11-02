أهم الأخبار.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات بالعاصمة الإدارية.. البرلمان يوافق على زياد بدل المعلمين.. وإخلاء سبيل طفل المرور وت...

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات ، والأخبار المهمة نستعرضها من خلال التقرير الآتي:

السيسي يجري جولة تفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، الأحد، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها ومعدلات الإنجاز..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بدءا من الغد.. المصريون بالخارج يبدأون طباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات النواب

تسمح الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، للمصريين المقيمين بالخارج بطباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، اعتبارا من غدا الاثنين على موقع الهيئة حتى يتمكنو من إبداء رأيهم فيها، ثم إرسالها إلى مقرر البعثات الدبلوماسية المصرية بالبريد خلال أيام الاقتراع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

التنبؤات الجوية تكشف آخر تطورات الطقس فى البحر الأحمر وجنوب سيناء

قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أنه تم الإبلاغ فى وقت سابق عن حدوث تقلبات جوية في عدد من المناطق، منها طريق سفاجا سوهاج، وتم إغلاق القصير قفط كإجراء احترازى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

سفارة فلسطين بمصر: فتح معبر رفح بالاتجاهين من الإثنين حتى الخميس

اضغط هنا. أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أن السلطات المصرية ابلغت السفارة استئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين ، وذلك لمدة أربعة أيام بدءًا من يوم الاثنين المقبل حتى الخميس 5 نوفمبر الجاري، على أن يحمل المسافر شهادة خلو من فيروس كورونا (PCR) .. للمزيد من التفاصيل

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة وفاة «شادي عبد العزيز» ببورسعيد

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة «شادي عبد العزيز» ببورسعيد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

سد النهضة.. عقد جلسة غدا بحضور خبير فني وقانوني من كل دولة لبحث سبل التفاوض

عُقد اليوم اجتماع وزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وأثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الإتحاد الافريقى والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الأعنف في العالم| إعصار جوني يجتاح الفلبين.. ونزوح نصف مليون شخص.. صور وفيديو

أظهر تقرير حكومي أوّلي أن إعصار جوني، أقوى إعصار شهده العالم هذا العام، اجتاز جنوب جزيرة لوزون في الفلبين يوم الأحد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

خاص| موسيماني يستقر على عودة رباعي الأهلي المعار

كشفت مصادر خاصة لصدى البلد عن أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي طلب عودة الرباعي المعار للقلعة الحمراء بدءًا من الموسم المقبل .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

طلب عاجل من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة

طالب السودان، اليوم الأحد، بالتخلي عن الطريقة السابقة غير المنتجة في مفاوضات سد النهضة وتغييرها بمناهج أخرى عبر منح دور أكبر للاتحاد الإفريقي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تفاصيل انتقال نجمي الأهلي إلى الاتحاد السكندري.. وأحدهما إعارة مقابل 5 ملايين جنيه

أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي إجراءات إعارة عمار حمدي لاعب الوسط الى الاتحاد السكندري لمدة عامين بعد مفاوضات مكثفة من مصيلحي رئيس زعيم الثغر... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أمطار تصل لحد السيول غدا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه تم التنبؤ بالأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة البحر الأحمر وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستعداد لها من قبل المحافظة... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الطفل اعتذر لفرد الشرطة.. تفاصيل تحقيقات النيابة في الواقعة تكشف عن مفاجأة

باشرت النيابة العامة، استجواب الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور في زهراء المعادي أثناء استقلاله سيارة... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

البرلمان يوافق على 6 قرارات للرئيس السيسي خاصة باتفاقيات دولية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد على ستة قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بزيادة 50% للبدل.. النواب يوافق على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة باليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين، نهائيا... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

البرلمان يوافق على نقل أموال مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على توصية مكتب المجلس بنقل الأموال النقدية التي تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

البرلمان يوافق على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال علي قرار رئيس الجمهورية، رقم 596 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من الواحدة صباح يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

إثيوبيا: مفاوضات سد النهضة مع مصر لم تفشل

أكد سفير إثيوبيا لدى القاهرة ماركوس تيكلي، أن بلاده لا تزال مؤمنة بالتفاوض مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، معتبرا أنه من المبكر اعتبار أن المفاوضات فشلت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شهيد الشهامة .. قصة "كريم" فقد روحه دفاعا عن عرض ابنة أخيه بأربع طعنات من تاجر موبيليا بلطجي بكرموز

" كريم إبراهيم"، شاب سكندري لم يكمل التسعة وعشرين عاما، حتى لقى مقتله على يد تاجر موبيليا انعدم بداخله الرحمة، عمدا طعن " كريم" بالمطوى في ظهره غدرا مسددا أربع طعنات قاتلة، بعد وقوع مشادة بين " كريم " شهيد الشهامة و قاتله تاجر الموبيليا، على إثر معاكسة التاجر المتهم ابنة أختة الشاب "كريم "، الذي دفعته نخوته للحفاظ على عرض أسرته.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.