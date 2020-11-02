الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة وأماكن سقوط أمطار حتى أوائل الأسبوع المقبل

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس المتوقعة وخريطة سقوط الأمطار في كافة محافظات الجمهورية وذلك لمدة خمسة أيام حتي يوم السبت المقبل الموافق 7 نوفمبر 2020، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار لمدة خمسة أيام مقبلة حتى يوم السبت المقبل الموافق 7 نوفمبر 2020 على عدد من مناطق الجمهورية وسوف نوضح في هذه المقالة توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس المتوقعة وأماكن سقوط الأمطار حتى أوائل الأسبوع المقبل.

حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2020:-

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2020، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، ومن خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال سيناء تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق في جنوب مصر في حلايب وشلاتين ويمكن التعرف على حالة طقس ليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020 ودرجات الحرارة المتوقعة من خلال البيان التالي الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية:-

يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020:-

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن فرص سقوط الأمطار تستمر حتى يوم الثلاثاء على السواحل الشمالية وشمال سيناء وبصفة خاصة في مناطق السلوم، الإسكندرية، مطروح، رشيد، بورسعيد، العريش، وشمال الوجه البحري في بلطيم والبحيرة وكفر الشيخ، ومن خفيفة إلى متوسطة في جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020:-

يشهد طقس الأربعاء سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة على الوجه البحري.

يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020:-

يشهد سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال سيناء.

أما عن حالة الطقس خلال تلك الفترة ، فتكون حالة الطقس معتدل نهاراً على السواحل الشمالية القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة ليلاً على السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، يكون معتدل جنوب الصعيد.

ودرجات الحرارة المتوقعة هي القاهرة الصغرى 20 والعظمي 27، الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 27، مطروح الصغرى 18 والعظمى 25، سوهاج الصغرى 20 والعظمي 30، قنا الصغرى 20 والعظمي 31 وأخيراً أسوان الصغرى 21 والعظمي 33.