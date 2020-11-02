فيديو.. مى عبد الحميد: طرح 125 ألف وحدة سكنية يأتى فى إطار توجيهات السيسى

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، تأتى بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببناء ربع مليون وحدة سكنية فى إطار الإجراءات الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد.





وأضافت عبدالحميد فى مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، إن هذه هى الدفعة الأولى البالغة 125 ألف وحدة بواقع 100 ألف وحدة لمحدودى الدخل و25 ألف لمتوسطى الدخل.

وتابعت: "توسعنا فى شريحة متوسطى الدخل بغية الوصول لعدد أكبر من راغبى الحصول على إسكان الدولة، والشروط الموضوعة جيدة جدًا والكراسات الأن موجودة فى مكاتب البريد والأسبوع الجارى مخصص لذوى الاعاقة واعتبارًا من الأسبوع المقبل سيكون لجميع الفئات".

واستطردت: "الطرح يشمل 12 مدينة جديدة وهى الأكثر إقبالًا فى المراحل السابقة ولدينا نوعين من الوحدات، الأولى بمساحة 90 مترًا ويبلغ سعر الوحدة 310 ألف جنيه والمقدم 15500 جنيه فقط وهو مقدم بسيط وليس بعيدًا عن آخر إعلان قبل عامين حيث بلغ المقدم 14 ألف جنيه، وستكون دفعات السداد ربع سنوية بواقع 2600 جنيه لمدة ثلاث سنوات، وفى أعقاب الثلاث سنوات ستكون الوحدات جاهزة ويكون بوسع المتقدمين وقتها القيام بإجراءات التمويل المعتادة مع البنوك لاستلام الوحدة".

وتابعت: "طرحنا وحدة أخرى بمساحة 75 مترًا لمن يرغب فى سعر أقل يبلغ سعرها 244 ألف جنيه ومقدمها 12.5 ألف جنيه وتبلغ دفعاتها الربع سنوية 2100 جنيه ويعقبها أيضًا نفس الإجراءات مع البنوك".