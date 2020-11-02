فيديو .. وزيرة الصحة : كل الأدوية المجربة فى العالم ليست فعالة مع كورونا

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية لها، فى برنامج "الحكاية" على قناة "إم بى سى مصر، ويقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن بعض الدول أتاحت تصنيع اللقاح لأغراض الطوارئ.
وأوضحت، أن مصر أجرت تجارب سريرية على لقاحين وبمجرد رؤية اللقاح النور ستأخذ مصر حصتها، وهناك احتمال كبير لتصنيع اللقاح فى مصر.
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