فيديو .. وزير المالية : نناقش صرف مكافأة الامتحان للمعلمين على دفعات

وأوضح "معيط" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن النقاش الدائر الآن مع وزارة التربية والتعليم هو أخذ جزء من هذه المكافأة لتنفق على المعلمين على مدى عدة شهور. وتابع: "هى فكرة مطروحة بشأن المكافأة المتعلقة بالامتحانات وبدل ما كانت تصرف دفعه واحدة.. اتكلمنا مع وزير التربية والتعليم وممكن ناخد منها جزء ونصرفها على مدى الشهور".

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