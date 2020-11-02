صور.. مطران طهطا يكرم المتفوقين من ذوى الاحتياجات الخاصة

كرم الأنبا أشعياء، مطران طهطا وجهينة وتوابعهما، الأحد، مجموعة من خريجى الجامعات والدبلومات الفنية من أسرة المسيح الشافى "صم وبكم"، وأسرة القديس ديديموس البصير "للمكفوفين"، وأسرة أمير الشهداء "الشلل"، وأسرة الأنبا بولا "للقطع".





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