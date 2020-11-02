انت الان تتابع تفاصيل خبر “الإصابات والوفيات ترتفع مجدداً” الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد 1 نوفمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ارتفعت مجدداً أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد 1 نوفمبر، وذلك بحسب تقرير الصحة الذي أعلنته منذ قليل، وفق خطة الوزارة منذ ظهور أول حالة في مصر، حيث تقوم الوزارة بنشر بيان يومي حول تفاصيل الوباء في مصر وذلك من أجل إطلاع المواطنين أول بأول على آخر تطورات الوفيات والإصابات بكورونا في مصر.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد 1 نوفمبر

وجاء تقرير الصحة اليوم على النحو التالي:

أولاً| 103 حالة تعافي جديدة اليوم، بارتفاع جديد عن الأمس.

ثانياً| 99555 حالة إجمالي الحالات المتعافية حتى اليوم، وتؤكد الصحة بشكل مستمر على خروج جميع هذه الحالات المذكورة من مستشفيات العزل الصحي عقب تلقيها الرعاية والعلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

ثالثاً| أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم سجلت 181 حالة جديدة، مقارنة بـ170 بالأمس.

رابعاً| وإجمالي الإصابات حتى اليوم 107736 حالة.

خامساً| 12 حالات وفاه جديدة اليوم مقارنة بـ8 حالات بالأمس.

سادساً| إجمالي الوفيات اليوم وصلت لـ 6278 حالة.

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كما تؤكد وزارة الصحة في جميع بياناتها على مراقبتها للأوضاع بشأن فيروس كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية أول بأول، وذلك عن طريق فرق الترصد والترقب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.