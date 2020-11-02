“بالفيديو” طارق شوقي يكشف عن بدائل المدرسة ونسبة الإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب

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محمد سياف - ابو ظبي - كشف وزير التربية والتعليم والعليم الفني الدكتور طارق شوقي اليوم، عن بدائل المدرسة حال انتشار فيروس كورونا، أو زيادة الأعداد، خاصةً وأن الموجة الثانية من كورونا بدأت الآن تضرب وبقوة العديد من الدول الأوربية، وقامت هذه الدول بإغلاق تام مرة أخرى تخوفاص من خروج الأمور عن السيطرة بعد ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد 19 لعشرات الآلاف في اليوم الواحد.

طارق شوقي يكشف عن بدائل المدرسة ونسبة الإصابة بفيروس كورونا بالمدارس

وقال شوقي اليوم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز أن الحالة الصحية في جميع المدارس مطمئنة، وأن العام الدراسي سيكتمل ولن يتم إلغاءه، مؤكداً أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا قليلة جداً بين الطلاب.

وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا في المدارس الآن هي 2 في المليون، ونوه شوقي إلى أن الإصابات في دول أوروبية وصلت إلى 30 ألف إصابة في اليوم، وطمأن أولياء الأمور على الوضع الصحي في المدارس، مؤكداً أنه تحت السيطرة.

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وأشار وزير التربية والتعليم إلى وجود جداول تبادلية بالمدارس وإجراءات احترازية مشددة، ووجود بدائل أخرى للمدرسة مثل المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية، منوهاً إلى زيادة هذه القنوات قريباً وأن العمل جاري الآن على ذلك، وأضاف أن الأعداد المصابة بفيروس كورونا محدودة ولاداعي للقلق.