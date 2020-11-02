وزيرة الصحة: 85% من حالات كورونا فى مصر تعالج منزليا

وأكدت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر فضائية، "إم بى سى مصر"، مساء الأحد، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى التعامل مع فيروس كورونا، معتبرة أن "أبسط حاجة وأحسن اختراع الكمامة وغسل اليدين.
ولفتت إلى وجود زيادة طفيفة وبسيطة جدا فى دخول إصابات كورونا إلى المستشفيات، قائلة: "زيادة متوقعة طالما الزيادات مرحلية أو تدريجية، والخوف من الإصابات المفاجئة".
ونوهت إلى أن الإغلاق الشديد حول العالم؛ بسبب أزمة كورونا أدى إلى تجاهل برامج التطعيمات فى العالم، والأمراض المزمنة والوفيات منها، والانتحار نتيجة العوامل النفسية والعنف الأسرى.
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