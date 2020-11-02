إصابة شخص نتيجة انفجار ماسورة غاز بمنطقة دار السلام

شهدت منطقة دار السلام منذ قليل إنفجار ماسورة غاز داخل مدخل عقار، مما أسفر عن إصابة حارس العقار بإصابات بالغة وتم نقلة للمستشفي . فور الحادث دفعت الحماية المدينة بالقاهرة بسيارات الإطفاء، وأنتقل قيادات أمن القاهرة لموقع الحادث للفحص والمعاينة، وتم التنسيق مع وزارة البترول وتم فصل الغاز عن العقار والعقارات المجاورة تحسبا لإندلاع حريق. فور الحادث دفعت الحماية المدينة بالقاهرة بسيارات الإطفاء، وأنتقل قيادات أمن القاهرة لموقع الحادث للفحص والمعاينة، وتم التنسيق مع وزارة البترول وتم فصل الغاز عن العقار والعقارات المجاورة تحسبا لإندلاع حريق.

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