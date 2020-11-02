انفجار ماسورة الغاز في عقار "دار السلام" ناتج عن عيب فني.. وإصابة البواب وأحد المارة

أكد مصدر أمنى أن انفجار ماسورة الغاز الطبيعى في عقار "دار السلام" نتج عن عيب فني، حيث حدث تسريب لماسورة الغاز مما أحدث موجة "غبار غاز" في مدخل العقار.

وأشار المصدر إلى أنه تم السيطرة على الموقف، ولم ينتج عن الواقعة سوى إصابه بواب العقار، الذى تم نقله إلى المستشفى، وحالته الآن مستقرة، بالإضافة إلى إصابة أحد المارة، وحدوث تلفيات في بعض السيارات، لافتاً إلى أن النيابة العامة تجرى حالياً معاينة لمقر الواقعة، كما وصل فريق من المعمل الجنائى، حيث تضررت واجهة العقار.

وشهدت منطقة دار السلام حادث انفجار ماسورة غاز داخل مدخل عقار، مما أسفر عن إصابة حارس العقار بإصابات بالغة وتم نقله للمستشفى، وفور الحادث دفعت الحماية المدينة بالقاهرة بسيارات الإطفاء وأنتقل قيادات أمن القاهرة لموقع الحادث للفحص والمعاينة، وتم التنسيق مع وزارة البترول، وفصل الغاز عن العقار والعقارات المجاورة تحسبًا لاندلاع حريق.