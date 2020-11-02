انت الان تتابع تفاصيل خبر أقوى عروض كارفور في 2020 بمناسبة البلاك فرايداي وخصومات هائلة تتخطي ال40% والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت سلسلة كارفور عن طرح أقوى عروضها خلال عام 2020، وهو العرض المسمى بعرض البلاك فرايداي، او الجمعة البيضاء في مصر والعالم العربي الإسلامي، حيث يتضمن العرض الجديد من كارفور بداية من اليوم وحتى يوم 10 نوفمبر الجاري، خصومات هائلة على كافة الانواع والمنتجات والاجهزة الكهربائية والمنزلية والسلع الغذائية والملابس وغيرها من مستلزمات الأسرة المصرية، وتتخطي الخصومات على بعض تلك المنتجات 40% من سعر المنتج.

شاهد أقوي عروض كارفور في 2020 بمناسبة البلاك فرايداي:-

بمناسبة الجمعة البيضاء والتي تكون عادة في شهر نوفمبر الجاري، تقوم كافة المحال التجارية بالدول الأوروبية بطرح منتجاتها بخصومات هائلة، وذلك بمناسبة ما يسمي البلاك فرايداي، وتأتي تلك الخصومات تشجيعاً للمواطنين من مختلف فئات الدخل على شراء السلع والمنتجات بأسعار مخفضة تناسب جميع المستويات ويمكن مشاهد عرض البلاك فرايدي من خلال مجلة كارفور الآتية:-

ومن مشاهدة الصور السابقة يتبين قيام سلسلة كارفور المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية وبمناسبة البلاك فرايداي بطرح خصومات هائلة على كافة احتياجات ومستلزمات الأسرة المصرية من جميع أنواع السلع والمنتجات وبأسعار جميع أفراد المجتمع، وذلك لتشجيع الأسر المصرية على الشراء، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أغلب المواطنين داخل مصر على خلفية أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي من المتوقع أن تقوم الدولة المصرية خلال الأسابيع المقبلة باتخاذ اجراءات احترازية أكثر صرامة للتعامل مع ذلك الوباء، خاصة مع قيام العديد من الدول الأوروبية باتخاذ اجراءات شديدة الصرامة مع تفشى الموجه الثانية من ذلك الوباء هناك.