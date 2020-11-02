الصحة ترفع استعداداتها تأهبا لموجة ثانية من كورونا

وطالبت من الناس عدم التهاون مع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، كما فعلت مع بداية الأزمة فى مصر.
وقالت "زايد"، فى تصريحات للإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، إن كل الجهات الحكومية لديها تعليمات من رئيس الوزراء ولجنة الأزمات بتشديد الإجراءات داخل الدواوين الحكومية والمرافق العامة، لمنع انتشار فيروس كورونا، لاسيما أمام عدم ارتداء الكمامات.
ولفتت إلى أن المواطن عليه دور كبير فى مواجهة الأمراض، بالذهاب إلى المبادرات المجانية لرفع القدرة لديه بالحصول على العلاجات اللازمة ضد المرض.
وأضافت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان: "56% من الوفيات فى مصر لديها ثلاثة أمراض مزمنة، و95% بشكل عام بالدولة لديها مرض مزمن أو أكثر، وبالتالى الأمراض المزمنة تؤدى إلى تدهور الحالة الصحية".
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