الحديدى تعرض فيديو تصادم أدى لوفاة 3 أطفال : معظم الحوادث من الميكروباصات

وتبين أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة لقائد سيارة ميكروباص، حيث اصطدمت السيارة الميكروباص بيضاء اللون، بسيارة سوزوكى، وأدت قوة الحادث إلى اصطدام السيارة السوزوكى بسيارة نقل تصادف مرورها بمكان الحادث.

وعلقت لميس الحديدى، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، على الحادثة قائلة: "شىء مرعب ومفزع.. السيارة كان فيها 3 أطفال رايحين المدرسة توفوا".

وأضافت: "شىء مفزع، وربنا يكون فى عون أهاليهم.. وغالبا الميكروباص مفيهوش فرامل.. الموضوع بيروح فيه أرواح كثيرة وأطفال وكبار.. بقى ضحايانا من حوادث المرور أكثر من حوادث الإرهاب.. ناس بتروح بلا ثمن".

وطالبت بعمل قواعد لفكرة تجاوز السرعة خصوصا للميكروباصات التى تحتاج لقانون خاص بها وآخر لسيارات النقل.

وقالت: "معظم حوادث مصر من الميكروبصات أو من حوادث النقل".