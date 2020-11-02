الأرصاد : طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا .. وعظمى القاهرة 27



ويسود طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، - مائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلا على السواحل الشمالية الشرقية.. طقس مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، لطيف ليلا على جنوب سيناء.. طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة ليلا على شمال الصعيد.. طقس مائل للحرارة نهارا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 19

الإسكندرية 24 21

وادى النطرون 26 20

طنطا 26 19

شبين الكوم 27 19

دمنهور 25 19

بلطيم 25 19

مطروح 24 18

السلوم 23 18

سيوة 24 16

بورسعيد 26 22

دمياط 25 22

الزقازيق 27 19

المنصورة 26 19

الإسماعيلية 28 20

السويس 28 20

العريش 27 21

رفح 26 21

رأس سدر 28 22

نخل 23 17

نويبع 28 24

طابا 26 23

كاترين 28 14

الطور 28 22

شرم الشيخ 30 24

الغردقة 30 24

مرسى علم 30 23

الفيوم 28 18

بنى سويف 28 19

المنيا 29 19

أسيوط 30 19

سوهاج 30 20

قنا 31 20

الأقصر 31 21

أسوان 32 22

إدفو 32 21

أبو سمبل 32 20

الوادى الجديد 30 21

شلاتين 30 25

أبو رماد 30 25

حلايب 29 26

رأس حدربة 29 26