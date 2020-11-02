أفادت مواقع رصد إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عن وصول إصابات فيروس كورونا في العالم إلى ما يقرب من 47 مليون إصابة، إلى جانب تسجيل 1.2 مليون حالة وفاة بسبب الفيروس. أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدخول في عزل صحي، وذلك عقب مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. وزير التعليم يكشف عن مفاجأة سارة.. كورونا يتسلل إلى الصحة العالمية.. قضاة مصر يرد على واقعة الطفل المعتدي على فرد الش... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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