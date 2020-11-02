انت الان تتابع تفاصيل خبر “بالفيديو والصور” سيول وأمطار غزيرة تقطع الطرق وتجرّف سيارات وأتوبيسات بركابها والأرصاد تحذر وتكشف خريطة الأمطار بالمحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تساقطت سيول وأمطار غزيرة قطعت بعض الطرق وعلى رأسها طريق الغردقة رأس غارب، وأدت هذه السيول إلى تجريف عدد من السيارات، بالإضافة إلى أتوبيسين اثنين، أحدهما جرفته المياه وانقلب والآخر احتجزته الأمطار.

سيول وأمطار غزيرة تقطع الطرق وتجرّف سيارات وأتوبيسات بركابها

وعلى الفور قام مرفق الإسعاف في محافظة البحر الأحمر بإنقاذ الركاب من الأتوبيسات التي جرفتها السيول وكذلك سائقي السيارات التي حاصرتها المياه، ودفعت بعدد من سيارات الإسعاف، وأفاد المرفق أنه لم تقع أي إصابات.

وأفادت غرفت عمليات البحر الأحمر أن تساقط سيول وأمطار غزيرة بالمحافظة أدى إلى غلق طريق القصير وسوهاج وسفاجا وراس غارب، ودعت المحافظة جميع المواطنين لتوخي الحذر حفاظاً على سلامتهم، كما تم نشر العديد من الأكمنة المتحركة والثابته على جميع الطرق.

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كما قررت الإدارة العامة للمرور تحت رئاسة مدير المرور اللواء محمود عبد الرازق، إغلاق طريق قنا في اتجاه سفاجا وكذلك طريق القصير في اتجاه قفط، منعا لوقوع حوادث مرورية، وأهابت إدارة المرور بجميع قائدي السيارات بتوخي الحذر والإلتزام بتعليمات رجال المرور، وحذرت الأرصاد الجوية من طقس الأيام المقبلة ونشرت خريطة تساقط الأمطار بجميع المحافظات بدايةً من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، كما في هذا الرابط.