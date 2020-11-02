انت الان تتابع تفاصيل خبر “فيديو وصور” طفل المرور نجل المستشار يتصدر تويتر بعد إهانته لرجال المررو ونادي القضاه “مفيش حد فوق القانون” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - طفل المرور، هكذا عرفت واقعة قيام طفل صغير يقود سيارة بالتهكم على رجال الشرطة، بعد أن قابله أمين شرطة وهو يقود السيارة، فطالبة بالرخصة، إلا أنه قال له انت متعرفش أنا مين، بل إن الطفل تهكم على رجل المرور وقال له أين كمامتك “ابعد وشك عني” وحينما هم رجل المررو أن يأخذ رقم السيارة أسرع الطفل بالسيارة وكان أن يصدمه.

طفل المرور نجل المستشار يتصدر تويتر بعد إهانته لرجال المررو

وبعد البحث والتقصي اتضح أن هذا الفيديو لطفل المرور ليس الأول من نوعه، بل تنمر وتهكم على رجل مرور آخر، حيث استوقف الطفل رجل المرور وقال له ما نصه “خد يا ابني بتعمل أيه هنا” فيرد صديق الطفل بعد أن وقف رجل المرور قائلاً “دا ابن مستشار”.

وهزت واقعة طفل المرور الرأي العام، خاصة أنه وبعد إخلاء سبيله خرج في فيديو لايف على حسابه بإنستجرام يهين العديد من المصريين المعلقين على اللايف بأفظع أنواع السباب، مما جعل النشطاء يدشنون أكثر من هاشتاج، بعضهم حمل عنوان #ابن_القاضي، وآخر حمل عنوان #حماده_ننوس_المستشار.

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وأثارت الواقعة غضباً كبيراً في الأوساط الإعلاميه، وتحدث الكثير من الإعلامين عن الواقعة مثل الإعلامي أحمد موسى والإعلامي أسامة كما وغيرهم، وأصدر نادي القضاه بياناً حول الواقعة قال فيه أنه لا أحد فوق القانون وأن صفة والد هذا الطفل لن تغير شيئاً ولن تؤثر على حقوق من أهانهم.