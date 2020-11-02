صور.. السكك الحديدية تواصل مواجهة كورونا فى القطارات والمحطات

وكانت السكك الحديدية أعلنت فى بيان اليوم الإثنين، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات، وتحديث نظم الإشارات.

وأهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.