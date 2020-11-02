موجز السوشيال ميديا.. مخرجة مسلسل بـ 100 وش تشن هجوما حادا على أبطاله.. والشناوي يودع أحمد فتحي بكلمات مؤثرة

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

احتفل محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام ، بتتويج فريقه باللقب ال 42 للدوري المصري الممتاز.

ونشر الشناوي مجموعة من الصور من احتفاليه التتويج بالدوري التي أقيمت عقب مباراة طلائع الجيش اول امس السبت على استاد" الأهلي وى السلام" وعلق قائلا "الحمد لله على الدوري واللي جاي احسن بإذن الله".

هاجمت المخرجه كامله ابو ذكرى أبطال مسلسلها ب 100‪ وش عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت كاملة أبو ذكرى قائلة "عرفت وًسمعت و إتأكدت

إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بميت وش بعد النجاح الفظيع المريع لمسلسل بميت وش شافوا نفسهم و الغرور سيطر علي تصرفاتهم".

احتفل محمد النني لاعب فريق ارسنال الانجليزي بفوز فريقه امس على مانشستر يونايتد في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ونشر النني مجموعة من الصور له من مباراة امس بعد تألقه وعلق عليها قائلا " عدت الي المنزل وفي حوذتنا ثلاث نقاط خاصه جدا.. نحن ارسنال"

ودع محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي صديقه بالفريق احمد فتحي المنتقل حديثا لصفوف نادي بيراميدز بعد اخر مباراة لعبها مع الاهلي السبت الماضي امام فريق طلائع الجيش.

ونشر الشناوي عبر حسابه بإنستجرام صورة له مع أحمد فتحي وعلق عليها قائلا "هتوحشنا يا جوكر وبالتوفيق يا حبيبي".

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