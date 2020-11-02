كشفت الأرقام الجديدة الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) أنه على الرغم من التحسن الطفيف منذ يونيو ، فقد يتم فقدان 174 مليون وظيفة في مجال السياحة والسفر في عام 2020 إذا استمرت الحواجز أمام السفر العالمي.
يأتي الرقم الجديد من أحدث البيانات الاقتصادية لـ WTTC ، والتي تنظر في التأثير المعاقب لـ COVID-19 ، بالإضافة إلى قيود السفر المحلية والعالمية على قطاع السفر والسياحة.
وأشارت الاحصائية إلى أنه حال استمرار القيود الحالية على السفر الدولي حتى نهاية عام 2020 - مما يؤدى إلى انتعاش محدود - فسيكون التأثير مدمرًا ، مع فقدان ما يصل إلى 174 مليون وظيفة على مستوى العالم.
وأفادت الاحصائية بأن المكاسب الإيجابية مدفوعة في معظمها بعودة السفر المحلي في بلدان مثل الصين ، والتي أظهرت انتعاشًا قويًا بشكل خاص لسوقها المحلي كما نفذت أيضًا برنامجًا شاملًا للاختبار وتتبع الاتصال ، بالاضافة الى وضع بروتوكولات الصحة والنظافة ، مما ساهم بشكل أكبر في هذه الزيادة الكبيرة.
وأظهرت الاحصائية أنه حال إزالة قيود السفر الحالية في وقت أقرب ، على مستوى العالم ، يمكن إنقاذ 31 مليون وظيفة بحلول نهاية عام 2020.
كما يمكن لقيود السفر المطولة أن تلغي 4.7 تريليون دولار من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، ما يعادل خسارة 53٪ مقارنة بعام 2019.
وقالت جلوريا جيفارا ، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز السفر العالمي WTTC: "تكشف أحدث بياناتنا خطورة التأثير السلبي طويل المدى الذي يواجه قطاع السفر والسياحة العالمي ، إذا لم نعمل معًا لاستئناف السفر الدولي على الفور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب قيود السفر.. قطاع السياحة يخسر 174 مليون وظيفة في 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.