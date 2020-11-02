صور.. محافظ سوهاج: مساعدات عاجلة للمصابين فى انهيار منزل بحى غرب

تابع طارق الفقى محافظ سوهاج، مساء أمس الأحد الوضع بموقع حادث انهيار منزل بحارة متفرعة من شارع بحرى مدرسة النجاح بمنطقة سيالة أولاد نصير بحى غرب سوهاج، وعاين المحافظ الأضرار الناتجة عنه، بحضور مدحت القاضى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفريدة سلام رئيس حى غرب، وممثلى الصحة والإسعاف والتضامن الاجتماعى وشركات المياه والكهرباء والغاز، وقوات الشرطة.





ووجه محافظ سوهاج بسرعة رفع الأنقاض وحصر الخسائر وتقديم المساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعى للمتضررين من الحادث، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنازل المجاورة وإخلائها من السكان لحين التأكد من سلامتها، وعدم تعرضها للخطر، مع توفير أماكن بديلة ومجهزة للأسر التى سيتم إخلاؤها.

كانت غرفة الأزمات بالمحافظة قد تلقت إخطارا بانهيار منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة سيالة اولاد نصير بحى غرب سوهاج، وأصدر محافظ سوهاج توجيهاته بالدفع بقوات الحماية المدنية، والإسعاف، ومعدات الوحدة المحلية لرفع الأنقاض، إذ فصلت الوحدة المحلية لحى غرب المرافق عن المنزل والمنازل المجاورة، وتم فرض كردون أمنى عن طريق قسم أول شرطة سوهاج.

وسفر الحادث حتى الآن عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم لتلقى العلاج بمستشفى سوهاج الجامعى، وجار رفع الانقاض، وحصر الخسائر.

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