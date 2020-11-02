سفير طاجيكستان بالقاهرة: تطور ملحوظ فى العلاقات مع مصر بالسنوات الأخيرة

قال سفير طاجيكستان بالقاهرة، ضراب الدين قاسمى، اليوم الأحد، إن السنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا فى تعزيز العلاقات مع مصر بما فى ذلك تبادل الرسائل بين الرئيسين عبدالفتاح السيسى وإمام على رحمان، بجانب لقاءاتهما الثنائية التى عقدت فى مايو 2017 بالرياض على هامش القمة الإسلامية العربية الأمريكية وقمة البريكس فى الصين عام 2018، ما يؤكد رغبة البلدين فى المضى قدما نحو الارتقاء بعلاقاتهما الودية إلى مستوى تطلعات الشعبين الطاجيكى والمصرى.





وفى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أضاف: "الرئيس الطاجيكى وجه دعوة للرئيس السيسى للقيام بزيارة رسمية لدوشانبى التى لقيت ترحيبا منه ونحن نتعاون مع الجانب المصرى لتحقيق هذا الهدف، والرئيس السيسى أشاد خلال لقائه مع رحمان فى قمة الرياض بالعلاقات والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين، والتأكيد على اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان وتبادل الخبرات معها فى عدد من المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين".

أشار قاسمى إلى الأهمية التى توليها بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر فى ضوء التقارب التاريخى والثقافى للشعبين الطاجيكى والمصرى والمصالح المتبادلة وما تمثله مصر باعتبارها دولة محورية فى المنطقة، موضحا أن الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية – الطاجيكية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بحثت فى 28 نوفمبر 2019 بالقاهرة، سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادى وإيجاد الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وأكد، أن المشاركين فى أعمال اللجنة ركزوا على سبل دعم أهم مجالات التعاون وهى الاستثمار والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز، والصحة والدواء، والزراعة، والكهرباء والطاقة والسياحة، والتعليم والبحوث العلمية وحماية البيئة والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة، والتشييد والبناء، وتم الاتفاق على تأسيس مجلس الأعمال بين البلدين خلال أعمال الدورة الثالثة المقبلة.

ولفت إلى أن طاجيكستان ترى أن هناك إمكانات لتعزيز التعاون المستقبلى فى مجالات مثل إقامة مشروعات مشتركة فى مجالات الطاقة الكهرومائية والنفط والغاز وتطوير التعاون فى قطاع البنوك والضرائب والسياحة، مؤكدا حرص بلاده على التعاون مع مصر فى مجال الصحة فى ضوء خبرتها الكبيرة خاصة فى علاج التهاب الكبد الوبائى "بى"و"سى".