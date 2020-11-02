بالأسماء.. مياه القاهرة الكبرى تعلن نتيجة اختبارات وظيفة سائق درجة ثانية

وجاء نتيجة اختبارات "سائق درجة ثانية" على النحو التالى:

وفى سياق منفصل، أعلنت "مياه القاهرة الكبرى" فى وقت سابق أنه تم الانتهاء من اعمال إصلاح الكسر المفاجئ بتقاطع شارع بورسعيد مع شارع الخليج المصرى.

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