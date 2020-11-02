انتخابات النواب.. المصريون بالخارج يستعدون للتصويت فى المرحلة الثانية

يواصل المواطنون المصريون بالخارج فى 124 دولة، اليوم الإثنين، ملء وطباعة بطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للإدلاء بأصواتهم عبر البريد، فى انتخابات مجلس النواب التى تجرى مرحلتها الثانية فى 13 محافظة.





ويجرى العمل بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج فى 140 لجنة انتخابية على قدم وساق لاستقبال أوراق الاقتراع حتى يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2020 الساعة 9 مساءً (بالتوفيت المحلى لكل دولة).

ودعت الخارجية المصريين فى الخارج الذين سبق لهم التسجيل، إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء لطبع وملء بطاقتى الاقتراع فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة، استمرارا للتنسيق بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، وبناء على قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب.

وتشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب دوائر 13 محافظة القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.