التعليم : صرف حزمة المزايا المالية الجديدة للمعلمين ومعاونيهم يناير المقبل

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى صرف حزمة المزايا المالية الجديدة للمعلمين ومعاونيهم اعتبارًا من يناير المقبل، مشيرًا إلى أن متوسط الزيادة الشهرية يتراوح من 390 جنيهًا للمعلم المساعد إلى 630 جنيهًا لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.





وقال الوزير - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مساء الأحد - إن العد التنازلى للانتهاء من تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأ بإقرار حزمة المزايا المالية الجديدة للمعلمين ومعاونيهم التى يستفيد منها ٢، ١ مليون بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهري، والتى كان قد وافق عليها مجلس الوزراء، وأقرها مجلس النواب اليوم لتحسين الأوضاع المالية لهم بتكلفة ٦، ٦ مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية. وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهري، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر.

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