عمليات وزارة الهجرة تتابع مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس...

بدأت قبل قليل غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، متابعة مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والتي انطلقت اليوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر، بطباعة المصريين بالخارج لبطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية منذ الساعة التاسعة صباحا بحسب توقيت كل دولة، لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر هذه العملية حتى الثلاثاء 3 نوفمبر.

وتتضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ومن المقرر فتح موقع الهيئة الوطنية للانتخابات أمام الناخبين بالخارج خلال المرحلة الثانية في جولتها الأولى، خلال يومي 2 و3 نوفمبر، لطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.