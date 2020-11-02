المصريون بالخارج يواصلون طباعة وملء بطاقات الاقتراع للتصويت فى المرحلة الثانية من...

يواصل المواطنون المصريون بالخارج فى 124 دولة اليوم الاثنين ملء وطباعة بطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للإدلاء بأصواتهم - عبر البريد - فى انتخابات مجلس النواب التى تجرى مرحلتها الثانية فى ١٣ محافظة. ويجرى العمل بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج فى 140 لجنة انتخابية على قدم وساق لاستقبال أوراق الاقتراع حتى يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2020 الساعة 9 مساءً (بالتوفيت المحلى لكل دولة). ودعت #الخارجية المصريين فى الخارج الذين سبق لهم التسجيل، إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات ، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء لطبع وملء بطاقتى الاقتراع فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة، استمراراً للتنسيق بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، وبناء على قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب.

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