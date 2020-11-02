أبرزها سيناء والصعيد.. سقوط أمطار غزيرة على 5 مناطق بالجمهورية اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة سقوط الأمطار الذي شهدتها عدة مناطق مختلفة من سيناء مستمرة حتى بداية الأسبوع القادم، مصحوبة برياح محملة بالأتربة وعواصف ترابية على مناطق الأمطار.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن 5 مناطق مختلفة بالجمهورية سوف تشهد أمطارا اليوم، وهي كالتالي:

- الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم كفر الشيخ - البحيرة).

-السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض المناطق من ( السلوم - مطروح الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش)

- سلاسل جبال البحر الأحمرر: أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من ( حلايب - شلاتين - رأس بناس - القصير).

- منطقة خليج السويس ( أمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض المناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة).

- وسط وجنوب سيناء ومدن القناة ( أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على ( السويس - كاترين - رأس سدر).

- شمال ووسط الصعيد ( أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الفيوم - المنيا - أسيوط).

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 19، السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 24، شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 20، جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 22.