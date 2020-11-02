أخبار مصرية

أبرزها سيناء والصعيد.. سقوط أمطار غزيرة على 5 مناطق بالجمهورية اليوم

0 نشر
0 تبليغ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة سقوط الأمطار الذي شهدتها عدة مناطق مختلفة من سيناء مستمرة حتى بداية الأسبوع القادم، مصحوبة برياح محملة بالأتربة وعواصف ترابية على مناطق الأمطار. 
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن 5 مناطق مختلفة بالجمهورية سوف تشهد أمطارا اليوم، وهي كالتالي:
- الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم  كفر الشيخ - البحيرة).
-السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض المناطق من ( السلوم - مطروح  الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش) 

- سلاسل جبال البحر الأحمرر: أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من ( حلايب - شلاتين - رأس  بناس - القصير). 

- منطقة خليج السويس ( أمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض المناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة).

- وسط وجنوب سيناء ومدن القناة ( أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على ( السويس - كاترين - رأس سدر). 

- شمال ووسط الصعيد ( أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الفيوم - المنيا - أسيوط).

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 19، السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 24، شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 20، جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 22.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبرزها سيناء والصعيد.. سقوط أمطار غزيرة على 5 مناطق بالجمهورية اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا