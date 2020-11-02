أبرزها سيناء والصعيد.. سقوط أمطار غزيرة على 5 مناطق بالجمهورية اليوم

- سلاسل جبال البحر الأحمرر: أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من ( حلايب - شلاتين - رأس بناس - القصير).
- منطقة خليج السويس ( أمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض المناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة).
- وسط وجنوب سيناء ومدن القناة ( أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على ( السويس - كاترين - رأس سدر).
- شمال ووسط الصعيد ( أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الفيوم - المنيا - أسيوط).
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 19، السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 24، شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 20، جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 22.
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