وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على إن الوزارة تسعى لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالتعاون مع الشركات العالمية، مشددًا على أن هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية فى مجال تصنيع الطاقة الشمسية لأول مرة فى مصر مما يمكنها من فتح آفاق جديدة مع مختلف الدول الأخرى.
ومن جانبه أكد المهندس أشرف هلال ممثل شركة "شنت" الصينية على استعداد الشركة لإقامة شراكة مع شركات الإنتاج الحربي والجهات المعنية من أجل المساهمة فى تنفيذ هذا المشروع ونقل التكنولوجيا التى تمتلكها الشركة فى هذا المجال إلى شركات الإنتاج الحربي، مؤكدًا على ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من مقومات تكنولوجية وبشرية تساهم فى إقامة شراكة صناعية ناجحة.
ومن جانبه أوضح المهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة "إنارة" إنها قامت خلال الفترة الماضية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين بحزمة من الإجراءات الخاصة بالبدء في تنفيذ المشروع وتذليل أي عقبات خاصة بالمشروع وذلك بالتعاون مع الشركاء الصينيين والدوليين وبالتنسيق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة – محمد عيد بكر – أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التفاوض مع عدد من الشركات الصينية للتعاون فى مجال توطين تكنولوجيا إنتاج ألواح الطاقة الشمسية ، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الأطراف الثلاثة لمتابعة تنفيذ إمكانية التعاون لإنشاء مجمع الخلايا الشمسية فى مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعاون بين الإنتاج الحربي و"إنارة" لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج الخلايا الشمسية من الرمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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