صور.. مجدى يعقوب يشارك فى أول اجتماع لمجلس الجينوم المصرى

وبحسب بيان اليوم، حضر الاجتماع الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة ومقرر مجلس الصحة بأكاديمية البحث العلمى، والسير مجدى يعقوب، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، ورؤساء جامعات عين شمس والمنصورة والإسكندرية والمركز القومى للبحوث ونائب وزير الأثار وعدد من العلماء فى المجال من مصر وأمريكا ومساعدو رئيس الأكاديمية للمجالس النوعية والعلاقات العلمية والثقافية وممثلو الجهات الرقابية.

ورحب الوزير بأعضاء المجلس من القامات المصرية فى الداخل والخارج وعرض برنامج الجينوم المصرى وأهدافه وارتباطه بخطة الدولة وأهميته فى الطب الشخصى والدقيق والعلاج الجينى والصيدلة الجينية وخطة الوزارة لتوجيه برامج بناء القدرات المتوفرة بالإدارة المركزية للبعثات لتلبية إحتياجات برنامج الجينوم المصرى من التدريب المتخصص فى أفضل المدارس العلمية فى الخارج والإطلاع على تجارب الدول المتقدمة فى هذا المجالوز

ثم شرح رئيس الأكاديمية البرنامج تفصيلا وخطة العمل المقترحة خلال خمس سنوات وحجم الدعم الذى ستوفره الوزارة من خلال الأكاديمية لهذا البرنامج والذى يصل إلى مليار جنيه مصرى من مخصصات الأكاديمية وبدون تكلفة الدولة أعباء إضافية، على أن يتم تدبير مليار جنيه أخرى من خارج موازنة الأكاديمية، وبعد ذلك عرض الدكتور خالد عامر مدير مركز الطب التجديدى "الجهة الفائزة بإدارة التحالف طبقا لنتائج التقييم الفنى" البنية التحتية المتاحة لدى المركز والمخصصة للمشروع ونظام إدرة البحوث المقترح.

ووافق المجلس على خطة البرنامج المطروحة من قبل الأكاديمية وثقتهم فى إمكانيات مركز الطب التجديدى وقدرته على قيادة برنامج قومى فى حجم برنامج الجينوم المصرى وقدرة الأكاديمية ومجتمع البحث العلمى المصرى على تنفيذ البرنامج فى 5 سنوات فقط علما بإن فك شفرة الجينوم والتى أعلن عنها فى 2003 أستغرقت حوالى 13 عاما، ويرجع ذلك إلى التقدم التكنولوجى المذهل فى هذا المجال حاليا، وكلف المجلس إدارة الأكاديمية بتوفير كل الدعم المادى والفنى اللازم للبدء فى التنفيذ فورا.

وأبدت الدكتورة هالة زايد سعادتها بتعاون كل مؤسسات الدولة فى هذا المشروع القومى المهم، وركزت على ضرورة توفير الدعم اللازم للمشروع لتحقيق أهدافه مؤكدة دعم وزارة الصحة للبرنامج ووعدت بتقديم أية تسهيلات مطلوبة من الوزارة لتحقيق النجاح لهذا البرنامج، وأضافت أن هذا يخدم خطة وزارة الصحة والتى أطلقت برامج قومية هامة فى مجال التجارب السريرية.

وأشاد الدكتور هشام صادق عضو المجلس ورئيس أقسام القلب فى جامعة ساوث ويست، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق هذا البرنامج، مشيرا إلى الأثر المنتظر لهذا البرنامج على الرعاية الصحية فى مصر وضرورة أن تكون هناك خطة واضحة للاستفادة من مخرجات المشروع.

وأشار السير مجدى يعقوب إلى ثقته فى توافر الكفاءات المصرية القادرة على إدارة البرنامج وتحقيق أهدافه بسواعد مصرية، وأن هذا البرنامج سيساعد على بناء القدرات لدى شباب الباحثين المصريين فى عدة مجالات مثل المعلوماتية الحيوية وغيرها.

وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة على أهمية البدء الفورى فى المشروع وضرورة تضافر الجهود من كل مؤسسات الدولة لتوفير سبل النجاح لهذا البرنامج القومى وأن مجلس الجينوم المصرى هذا بما يضمه من كفاءات عالمية قادر على متابعة التنفيذ وتذليل الصعاب، وتمنى ألا يكون للبرويقراطية دور فى تعطيل المشروع.

وأبدى رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتينى دعم الجامعة للبرنامج وسعادته بالمشاركة فى هذا البرنامج الوطنى وضرورة أن يتم تكوين فرق بحثية من الشباب المتميز فى هذا المجال من الجهات المشاركة.

كما أكد الدكتو أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة على بناءالقدرات والبناء على المشروعات الجارية، وشدد الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث والدكتور هشام جابر القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية عن سعادتهم للمشاركة فى هذا البرنامج القومى وتعهدهم بتوفير كل ما تحتاجه الفرق البحثية التابعة لهم ووضع كل الإمكانات المتوفرة لدى مؤسساتهم فى خدمة البرنامج.

كما أشاروا إلى أهمية البناء على المشروعات القائمة المرتبطة بمجال الجينوم والخبرات المتراكمة لدى الجهات المشاركة فى التنفيذ.

وقد تم اختيار الدكتور سامح سرور المشرف على قطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ليكون أمينا لمجلس الجينوم المصرى.