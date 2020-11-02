أطفال وكبار بلا مأوى: إعادة فتاة وطفلتين لأسرهم فى بنى سويف والمنيا

وتبين أن الفتاة، 20 عاما، تركت المنزل بسبب خلافات أسرية، وتواصل الفريق مع زوج أختها ووالدها، وتم عمل جلسة فردية معها وجلسة جماعية مع الأب والأخت والتأكيد على الأب بحسن رعايتها، وتم إعادتها للاسرة بعد اتخاذ الإجراءات مع الجهات المعنية.



ونجح فريق "أطفال وكبار بلا مأوى" فى إعادة طفلتين، 5 و3 أعوام، بمحافظة المنيا لأسرهم، وكانوا أمام مستشفى النيل بملوى، وتم التواصل مع الأب ومعه شهادات ميلاد الأطفال، وأفاد بأنه فقد ابنتيه فى أثناء التسول فى الشارع، وتم إعادة الطفلتين للأب واتخاذ كل الإجراءات مع الجهات المعنية.