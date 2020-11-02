طالب المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سكان المدينة وأصحاب قطع الأراضى والوحدات السكنية، الذين يتم محاسبتهم تقديريا فيما يخص فواتير المياه، لعدم وجود عدادات مياه والتعامل بوصلات المياه "الربط الثابت بلا عداد"، بسرعة التقدم لتركيب عدادات مياه فى مهلة أقصاها الأول من ديسمبر المقبل، لضمان استمرارية الخدمة.





وفى بيان رسمى، اليوم الإثنين، أوضح المهندس أمين غنيم، أنه بالنسبة لأصحاب قطع الأراضى والوحدات السكنية بالتجمع الأول والخامس، يتم التقديم بمقر خدمة عملاء مياه الشرب رافع "سامى سعد" بشارع التسعين الجنوبى، وبمقر خدمة عملاء مياه الشرب أمام سنترال القطامية فيما يخص التجمع الثالث، أو التقديم من خلال الموقع الالكترونى : https://nc- aterservices.com ، أو من خلال خدمة "واتس آب" على رقم 01112223900. وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة إلى أن ذلك يأتى حرصاً من جهاز المدينة على إصدار (فواتير المياه) طبقا للاستهلاك الفعلى للمواطنين، وبعد صدور توجيهات بإلغاء جميع وصلات المياه (الربط الثابت بدون عداد).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لضمان استمرار الخدمة.. القاهرة الجديدة تطالب الأهالى بتركيب عدادات المياه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.