كن سفيرا.. التخطيط تطلق مبادرة للتعريف بالتنمية المستدامة الشاملة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، اليوم الإثنين، عن مبادرة سفراء التنمية تحت عنوان "كن سفيرًا"، التى تستهدف نشر ثقافة الاستدامة، داعية الشباب من الفئة العمرية 18 إلى 35 عاما للتقدم والالتحاق بالمبادرة، التى ينتهى التقديم عليها فى 14 نوفمبر الجارى.





وفى بيان رسمى، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مبادرة سفراء التنمية أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى للوزارة لنشر ثقافة الاستدامة بين فئات المجتمع المصرى كافة.

أضافت السعيد، أن المبادرة تهدف إلى التعريف بمفهوم التنمية المستدامة الشاملة والعادلة، لتأهيل الشباب لتطبيق أسس التنمية الشاملة والمتكاملة فى مختلف الأنشطة والمجالات الإنتاجية والخدمية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.

وأوضحت، أن مبادرة سفراء التنمية ستبدأ بتدريب شباب الجامعات والخرجين والكشافة، وسيتم اختيار نحو 500 شاب وفتاة كمرحلة أولى للحصول على برنامج تدريب المدربين بشكل مجانى سوف يًمنح كل متدرب شهادة معتمدة من المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة حتى يكونوا سفراء للتنمية المستدامة فى مجتمعاتهم.

ودعت السعيد الشباب بالمشاركة فى المبادرة لتأهيلهم ليكونوا مصدرًا رئيسًا لنشر الوعى بالتنمية المستدامة وتطبيق أهدافها كونهم قادة المستقبل والأمل الذى يستند عليه الوطن وشركاء فى عملية التنمية.

وأعلنت الدكتورة شريفه شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، أن موعد التقديم للالتحاق بالمبادرة ينتهى يوم السبت الموافق 14 من نوفمبر الجارى، على أن يتم فرز الطلبات المقدمة والرد على من يقع عليهم الاختيار بنهاية نوفمبر، موضحه أن لجنة التقييم تتشكل من بعض الوزارات المعنية وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدنى والأكاديميين لتقييم طلبات الترشح، مؤكدة أن عملية التقييم تستند بالأساس على جودة طلب الترشح وما به من خبرات سابقة للملتحق أو ما يتمتع به من مهارات، مع مراعاة التوزيع الجغرافى، والنوع الاجتماعى، ونسبة لذوى القدرات الخاصة.

وأوضحت، أن البرنامج التدريبى المقدم خلال المبادرة سيتضمن التدريب على عددٍ من المحاور تتضمن التعريف بمفهوم التنمية المستدامة، وأنماط التنمية، وخلفية عن تطور الفكر البيئى فى العصر الحديث، والأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائرى كآليات لتحقيق التنمية المستدامة، والمحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والمرتكزات الأساسية لتحقيقها، فضلًا عن أولويات التنمية المستدامة فى مصر وعلاقتها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتحديات والفرص المتاحة، والسياسات التمكينية لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر.

وأضافت شريف أن عملية التدريب تتم عن طريق اللقائات المباشرة مع المتدربين مع مراعاة اتباع التعليمات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وعلى ألا يزيد عدد المشاركين فى كل دورة تدريبية عن عدد محدد، وكذلك عن طريق اللقائات الافتراضية.

وتتضمن شروط التقديم للالتحاق بالمبادرة أن يتراوح سن المتقدم من 18 وحتى 35 عاما، ويكون المتقدم لديه خلفية عامة عن التنمية المستدامة وأهميتها، على أن يكون المتقدم للحصول على المبادرة طالبًا فى أحد الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة، أو خريج يتعلق مجال عمله بالتنمية المستدامة.

كما تضمنت الشروط كذلك أن يكون المتقدم قد شارك فى أنشطة تطوعية أو فى اتحاد الطلاب أو نماذج محاكاة فترة لا تقل عن سنتين، على ألا يقل تقدير المتخرج عن جيد، مع توافر عدد من المهارات مثل: القدرة على التحدث أمام جمهور ، والبحث والتفكير النقدى، وتكوين شبكة علاقات والتواصل الجيد مع الزملاء، والعمل ضمن فريق، والتمتع بسمات قيادية، ويُفضل الإلمام باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، وللتقديم للالتحاق بالمبادرة من خلال الرابط التالى https://bit.ly/3eeP9y2.